Scatta il Fermo Biologico nell' Adriatico Centrale | Polemiche dalle Associazioni di Categoria

(Di sabato 17 agosto 2024) Pescara - Dal 16 agosto al 29 settembre, il marevedrà unobbligatorio di un mese e mezzo, coinvolgendo le aree da San Benedetto del Tronto a Bari, compreso l'Abruzzo. I pescherecci resteranno ormeggiati nei porti, come stabilito dal decreto del Ministero dell'Agricoltura, guidato dal ministro Francesco Lollobrigida di Fratelli d'Italia. Il provvedimento, che suddivide i periodi diin tre macroaree, ha scatenato una forte reazione da parte delledi, in particolare del Sib Confcommercio, che critica la scelta del periodo. Il decreto prevede l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per le unità autorizzate all'utilizzo di attrezzi specifici, come reti a strascico a divergenti e reti gemelle.