Rimini seconda notte di Coppa Buscè | Ora alziamo l’asticella

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Antoniovuole che il suosi abitui a vincere. Con il campionato ancora fermo, anche se per poco, tocca allaItalia continuare a regalare quelle buone abitudini. Superato il primo step con l’Arzignano, stasera (ore 21) tocca al Lumezzane testare le abitudini vincenti dei biancorossi. Ancora una gara da dentro o fuori, ma questa volta lontano dall’energia del ’Romeo Neri’. "Tutte le partite vanno affrontate con la voglia di portare a casa l’obiettivo – dice– Tutte, nessuna esclusa. Quindi noi faremo sempre questo:Italia o no, bisogna sempre andare a giocare le partite con positività, essere propositivi, per conquistare la posta in palio piena. Questa deve essere la mentalità che ci accompagna. Non vuol dire essere presuntuosi: credo che anche a calcio balilla nessuno voglia perdere. Questa è la base di tutto".