Prima casa modifiche al bonus | tutte le novità

(Di sabato 17 agosto 2024) Sul proprio sito l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida aggiornata conlee le istruzioni sul2024. Tra le principali, abbiamo quella del sistema “prezzo-valore”, una regola che prevede che: “ la tassazione dell’atto avviene sul valore calcolato in base alla rendita catastale dell’immobile e non sul corrispettivo effettivamente pagato”. In breve, per ottenere questo valore, bisogna moltiplicare la rendita catastale (opportunatamente rivalutata del 5%) per il coefficiente di 110. Sono dati che devono essere resi noti all’acquirente, infatti, non potendo l’Agenzia provvedere agli accertamenti, dovrebbe provvedere al suo posto il notaio che redige l’atto di acquisto. Così da garantire all’acquirente che dati catastali e ipotecari siano corretti, e che quindi non ci siano irregolarità.