Orsa F36 fu uccisa a colpi d’arma da fuoco ma manca il proiettile | Archiviare 4 cacciatori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) TRENTO – Un anno fa l’F36 è statain Trentino, nel comune di Sella Giudicarie, con un colpo di arma da, ma non è sufficiente aver accertato che nella zona, in quel momento, c’erano quattropartecipanti a una battuta, armati di fucile. Siccome la responsabilità penale è personale, non ci sono elementi sufficienti per chiedere il processo a carico di uno dei quattro, visto che non è stato rintracciato ilche ha ucciso F36 e, di conseguenza, nemmeno l’arma che lo ha sparato. Per questo la Procura della Repubblica ha chiesto l’archiviazione del procedimento per bracconaggio. Insorge però l’associazione Lav, la Lega Antivivisezione, che nel procedimento era stata riconosciuta parte offesa ed è intenzionata a impugnare la richiesta dei magistrati.