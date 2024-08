McTominay non rientra nei parametri del Napoli | spunta l’incredibile richiesta del Manchester United!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 17 agosto 2024)è nel mirino delper rinforzare il centrocampo. Le ultimissime sull’affare condotto dal DS Manna e non solo. Ilcontinua ad essere molto attivo sul mercato in entrata. In modo particolare, tra le file azzurre si starebbe provando a rinforzare la mediana. Infatti, Antonio Conte ha chiesto delle alternative importanti per rinforzare la rosa. La società starebbe lavorando proprio in questa direzione, anche se resta difficile individuare il profilo adeguato. Negli ultimi giorni, si è parlato a lungo di Scott. Quest’ultimo è attualmente in forza al, ma non risulta essere incedibile. Infatti, i contatti con il club inglese sono già stati avviati. Dalle prime chiacchierate esplorative, sono però apparsi dei problemi importanti per il club capitanato da Aurelio De Laurentiis.