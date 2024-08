Maresca chiede pazienza prima dell’esordio in Premier League con il Chelsea

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 17 agosto 2024) 2024-08-16 15:59:16 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Enzoha chiesto ai tifosi deldi averementre il nuovo allenatore si prepara al suo esordio in. I Blues esordiscono domenica contro i campioni del Manchester City e tutti gli occhi saranno puntati sull’ex allenatore del Leicester per vedere come se la caverà nella massima serie inglese.ha guidato i Foxes alla vittoria del campionato la scorsa stagionedi lasciare le Midlands e portare con sé a West London la sua stella Kiernan Dewsbury-Hall. Il suo obiettivo è diventare il primo degli ultimi cinque allenatori dela vincere la sua partita d’esordio, ma contro la squadra di Pep Guardiola sarà un’impresa ardua.