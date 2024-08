Lazio Baroni | Vogliamo migliorare il risultato dello scorso anno Tavares? Lo valutiamo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma 17 agosto 2024 - Da domani cambia tutto, non ci sarà più spazio per gli errori e non ci si potrà più accontentare. Il campionato di Serie A è alle porte e laattende con impazienza il debutto in partita ufficiale del suo nuovo allenatore Marco. La pre-stagione si è conclusa ingranando le marce alte, con la vittoria contro il Cadice nel Trofeo Ramon de Carranza. Se a questo si aggiunge il sesto colpo in entrata del mercato, con l'acquisto di Boulaye Dia, ufficializzato ieri, a completare le rotazioni in attacco e già convocabile per la sfida contro il Venezia, non si può che avere una grande e positiva aspettativa su questa prima giornata di campionato. Con queste premesse, Marcosi è presentato in conferenza stampa per discutere questi temi e non solo alla vigilia della prima giornata di campionato, ecco le sue parole.