(Di sabato 17 agosto 2024) La leader del nuovo partito tedesco BSW,unadiparlamentare che chiarisca il ruolo del governo in connessione all’attentato al gasdotto1 e 2 di fine settembre 2022. La– dicein un’intervista ai giornali del gruppo Funke – dovrebbe chiarire quando organi nazionali e componenti del Governo hanno saputo dei piani dell’attentato. “Se si scoprisse che le autorità tedesche erano a conoscenza in anticipo del piano di attacco avremmo uno scandalo secolare nella politica tedesca” ha dichiarato. L’esplosione ai gasdotti è stato “un attacco terroristico alla nostra fornitura di energia” ha sottolineato ancora, attaccando il governo per non avere intrapreso nulla per chiarire l’accaduto. In verità2 non era ancora entrato in funzione e da1 erano stati ridotti i flussi.