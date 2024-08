Genoa-Inter senza Pinamonti attacco obbligato nella formazione di Gilardino

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024)non vedràin campo, né dal 1? né a gara in corso. L’attaccante ex di turno alle 18.30 potrà solo osservare la partita dalla tribuna, perché non figura fra i convocati. Questo fa sì che inabbia una sola scelta per l’. RIENTRO RINVIATO –non avrà Andreafra i protagonisti. L’ex della partita, tornato in rossoblù dopo la stagione 2019-2020, è rientrato in Liguria ieri dal Sassuolo. Ma nei convocati, diramati soltanto stamattina, il suo nome non figura. Questo perché non è stato possibile tesserarlo in tempo per abilitarlo per la partita, complice il fatto che abbia firmato soltanto ieri. Con Mateo Retegui ora all’Atalanta e Albert Gudmundsson sempre da ieri alla Fiorentina, Albertoha perso l’titolare della scorsa stagione.