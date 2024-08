Gaza | la guerra continua tensione Israele-Hezbollah

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 17 agosto 2024) Non cessa per un istante lafrae Hamas che sta distruggendo. È infatti salito da 11 ad almeno 16 il bilancio dei morti nei raid aerei israeliani compiuti sulla Striscia nella notte fra il 16 e il 17 agosto. Lo scrive l’agenzia palestinese Wafa, citando fonti mediche. Le vittime sono persone che vivevano nella località di Al-Zawaida, dove oltre alle tende con gli sfollati i bombardamenti hanno colpito anche diversi edifici e abitazioni. Le squadre dei soccorritori hanno intanto recuperato un secondo corpo da sotto le macerie nel quartiere Sheikh Radwan a nord diCity. Foto Ansa/Epa Haitham Imad, morte e distruzione Inizialmente la Wafa aveva riferito di almeno 10 vittime in un raid di caccia israeliani. Bombardamenti che hanno colpito “tende che alloggiavano gli sfollati” nella cittadina di Al-Zawaida, nella parte centrale della Striscia.