Finalmente si torna in campo ma è sempre mercato Da Biraghi deve giocare Agli ostacoli di Daniè

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Abbiamo iniziato a immaginarcelo in ma viola a gennaio, lo ritroviamo in ma viola a ferragosto. Dal piumino e cappello a bermuda e infradito. Macchè importa, ora Gud è arrivato e insieme a Colpani, altro acquisto affascinante per ruolo e per tecnica, presto giocherà dietro Kean in un modulo decisamente accattivante. Stagione nuova, vita nuova, a parte le fazioni che da secoli e secoli attraversano il cuore della nostra meravigliosa città, bipolare per natura. Dalla zona Champions, a quella salvezza: ad agosto, nelle mille parole spese nell’afa, tutto è possibile. Da grande Comisso a vendi Commisso c’è un mondo. Il nostro. Solite storie, ma la cosa buffa è che molti le rivivonocome se fosse la prima volta. Tipo il giorno della marmotta. Beh, per noi la Fiorentina è così. Ce ne siamo fatti una ragione.