Esplosivo e coltelli in casa | Ora faccio saltare tutto

(Di sabato 17 agosto 2024) di Marianna Vazzana MILANOe polvere da sparo in, usati per minacciare tutti i suoi vicini dialla vigilia di Ferragosto: "Vi ammazzo tutti!in aria!". Così un uomo italiano di 54 anni ha seminato il panico in un condominio di via Monviso, tra via Cenisio e piazza Gerusalemme, la sera del 14 agosto. A chiamare il 112 per chiedere aiuto, alle 19.40 di mercoledì, è stata una residente del palazzo che ha telefonato al 112 mentre l’uomo urlava dalla finestra. L’intervento è stato immediato: il cinquantaquattrenne è stato ritenuto fin da subito potenzialmente pericoloso, sopratconsiderando che lo scorso 12 giugno c’era stato un intervento durante il quale gli erano state ritirate armi che teneva in, senza permesso. Il rischio, insomma, che potesse commettere gesti violenti, era reale.