Creatività e tecnica trionfano al concorso di costruzioni di sabbia

(Di sabato 17 agosto 2024) Sulla spiaggia del circolo nautico ’Club Ischia’, del presidente Pino Egidio Scartozzi, a sud di Grottammare, si è tenuta la 64esima edizione della gara disulla. Sono state 11 le squadre che si sono cimentate nelle due categoria junior e master. Per gli junior ha vinto il lavoro Mostro di Grottness realizzato da Matteo, Zoe, Riccardo, Alice, Francesca e Chiara. Secondo classificato Il Pattino costruito da Edoardo, Riccardo, Sebastiano e Maria Sole; al terzo posto Maxi Bon di Edoardo, Lorenzo, Andrea e Leonardo, quarto Sea Animals di Gianna, Jorge e Grace. Per i master ha trionfato Spuntino realizzato da Francesca, Paolo, Gaetano, Matilde e Samuele. Al secondo posto L’onda dei ricord di Costanza, Virginia e Simone; terza piazza per il Polpo sabbioso costruito da Frida, Domenico, Leon Martina e Semi.