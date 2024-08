Cento chilometri di bellezza a passo lento Dieci nuove opere sul circuito dell’arte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Arte e natura. Le straordinarie sculture di ‘land art’ in un percorso ‘gioiello’ dell’Appennino. ’Bologna Montana Art Trail’ è un itinerario d’arte di 100dedicato a escursionisti di trekking, bike o a cavallo, ma anche agli amanti di arte, agli appassionati di concerti, di laboratori, di eventi dedicati al benessere psico-fisico, tutte attività fruibili in un contesto naturale straordinario. Il percorso - che attraversa i territori dei comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno e San Benedetto Val di Sambro - è un anello di grandenaturale, paesaggistica e storica che collega decine di sculture di ‘land art’. Si tratta didi grandi dimensioni installate lungo l’itinerario e realizzate da artisti in loco solo con elementi naturali, per integrarsi al meglio nel paesaggio sia dal punto di vista ambientale che culturale.