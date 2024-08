CdS – La Joya non si tocca

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 17 agosto 2024) 2024-08-17 11:18:05 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere: ROMA – “Lanon si”. Altra scritta apparsa nella notte firmata dai tifosi della Roma sempre più preoccupati per un possibile addio di Paulo Dybala. La loro posizione è chiara: il fenomeno argentino deve rimanere nella Capitale. Le sirene arabe continuano a suonare. Sul piatto, per lui, ci sono 20 milioni più 5 di bonus per tre anni. Offerta firmata dagli arabi dell’Al Qadsiah. La trattativa va avanti. Dybala e quei messaggi da parte dei tifosi I tifosi, senza se e senza ma, lo considerano incedibile. Certi messaggi potrebbero indurre il giocatore a togliersi i dubbi dalla testa e dunque confermare la sua presenza alla Roma. L’affetto di tutto l’ambiente giallorosso, per la, non è mai mancato. E ora è ancora più forte. Paulo ci pensa, riflette. Sono ore di attese e di ansie.