Cambiaghi è già in palla Ma dietro si balla un po’

(Di sabato 17 agosto 2024) Da Valles a Mallorca il viaggio è stato breve, ma intenso. Con un protagonista assoluto: Santiago Castro. E molti personaggi, vecchi e nuovi, in cerca d’autore, nonché del calcio di Vincenzo Italiano. Il precampionato rossoblù è la fotografia di un gruppo che ha perso le vecchie certezze targate Thiago Motta e ha un po’ faticato a trovare le nuove, legate alla filosofia del tecnico siciliano. A Valles è il 24 luglio quando, al terzo giorno di ritiro in Val Pusteria, un Bologna rimaneggiatissimo, che ancora aspetta molti reduci dall’Europeo di Germania e ha già cominciato a riempire l’infermeria, regola per 2-0 la squadra di Eccellenza del Bressanone con i gol di Byar e Fabbian. Idee poche e confuse, ma succede quando le gambe sono appesantite dai carichi di lavoro. Va già meglio tre giorni dopo, il 27 luglio, con i rossoblù che asfaltano il Caldiero, neo promosso in Lega Pro.