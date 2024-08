Bambino di 10 anni soccorso da due canoisti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) Le sirene di ambulanze e auto mediche del 118 hanno fatto da colonna sonora alla giornata di Ferragosto nelle zone dei corsi fluviali, con i soccorritori impegnati in interventi fortunatamente senza gravi conseguenze. Ordinanze e divieti di balneazione non hanno infatti fermato la corsa ai tuffi in canali e fiumi. Tragedia sfiorata nel pomeriggio di giovedì: undi 10di origine cinese è stato salvato nelle acque del canale Muzza da duedel Canoa & Kayak Club che ha sede all’Isola Borromeo, a due passi da quel lembo di terra noto come “la punta“ da dove ilsi è tuffato. Residente a Milano, il ragazzino si trovava a Cassano d’Adda sulle sponde del canale in compagnia della zia e di alcuni amici che hanno tentato invano di aiutarlo.