Volo di 1 000 metri due alpinisti morti sul Cervino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ancora una tragedia in montagna in Italia: duesonodopo essere precipitati per oltre 1.000sul versante svizzero del. Come riferito dalla polizia cantonale del Vallese, l’incidente risale alla mattina del 14 agosto ma è ancora in corso l’identificazione delle vittime. Il pubblico ministero ha aperto un’inchiesta.Leggi anche: WhatsApp, arrivano le reaction rapide: funzioneranno con un doppio tap Glierano partiti dal rifugio Hoernli sopra Zermatt con l’obiettivo di raggiungere la vetta dellungo la cresta dell’Hoernli. Scattato l’allarme, gli operatori di Air Zermatt hanno sorvolato la zona e hanno individuato due sagome sulla parete nord delallertando a sua volta la Polizia cantonale. L'articolodi 1.000, duesulproviene da The Social Post.