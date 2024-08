Tra leggenda e realtà | si può fare il bagno dopo mangiato? Ecco la verità!

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 16 agosto 2024) Quante volte hai sentito i tuoi genitori, nonni o altri adulti dire: “Nonsubito il, aspetta almeno 3 ore!”? Questo consiglio è quasi una regola non scritta, tramandata di generazione in generazione – e che noi proprio non sopportiamo. Probabilmente avete seguito questa raccomandazione scrupolosamente per anni, convinti che fosse essenziale per evitare problemi di salute. Ma quanto c’è di vero in tutto questo? È davvero necessario aspettare così tanto tempo prima diilaver? In questo articolo, esploreremo le origini di questa credenza, scopriremo cosa succede realmente al nostro corpo quando ci immergiamo in acquaun pasto, e ti sveleremo lasupportata da studi scientifici e consigli di esperti.