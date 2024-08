Tempesta d' amore spoiler tedeschi | Christoph perde la memoria

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 16 agosto 2024) Un nuovo dramma si abbatterà suSaalfeld e Alexandra Schwarzbach ad', come si evince dagli. I due, dopo mille peripezie, dovranno affrontare il rapimento della donna da parte di Tom Dammann, il suo nuovo compagno, il quale svilupperà una vera e propria ossessione nei suoi confronti e, geloso die del suo legame con Alexandra, arriverà a rapirla. La Schwarzbach proverà a far ragionare il fidanzato, ma lui sarà deciso a tenerla segregata. A quel punto, Alexandra cercherà di scappare e questo manderà in escandescenze Tom, che deciderà di ucciderla. Intanto,scoprirà che l'uomo ha sequestrato la sua amata e correrà a cercarla. L'albergatore riuscirà a ritrovare e a salvare Alexandra e, poco dopo, i due torneranno finalmente insieme.