Sharon Verzeni il padre del compagno | Credo che abbia rifiutato delle avance la criminologa | Ha interagito con il suo carnefice

(Di venerdì 16 agosto 2024) Chi ha ucciso? Le indagini per identificare il killer della 33enne, accoltellata in strada a Terno d’Isola dopo la mezzanotte del 30 luglio, proseguono. Dopo la profilazione del Dna di residenti della zona e di altre persone, si attendono gli ulteriori passi degli investigatori. Intanto anche Mario Ruocco,di Sergio ildella donna, è stato sentito dai carabinieri: “Siamo persone pulite, sia io, sia mio figlio, Bravissimae bravissimo Sergio”. L’uomo è stata la prima persona interrogata dai carabinieri piombati a casa nel cuore della donna dopo che la vittima, che era riuscita a lanciare l’allarme al 112, era spirata per le tre coltellate ricevute. Intervistato dal quotidiano Il Giorno l’uomo ha escluso categoricamente che il figlio possa centrare qualcosa e rilancia: “In un bar entra tanta gente, di ogni tipo.