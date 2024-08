Roma accoltella i genitori del nipote durante una lite | denunciato 42enne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2024), Valle Melaina, aggressione, Polizia,mento – L’aggressione è avvenuta a, in via di Valle Melaina,una discussione per futili motivi. Un acceso litigio familiare ha portato a una grave aggressione in via di Valle Melaina, a, intorno alle 20 del 16 agosto. Un uomo di 42 anni, coinvolto in una discussione con ilper motivi futili, hato idel ragazzo quando questi sono intervenuti per difenderlo. La madre del giovane, una donna di 60 anni, è stata colpita all’addome, mentre il padre, di 56 anni, ha riportato ferite lievi alla testa. Entrambi sono stati soccorsi e, fortunatamente, non risultano in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fidene, che hannol’aggressore.