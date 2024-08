Palio di Siena del 16 agosto 2024 rinviato per maltempo | quando si recupera? Le date

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Nientediin questo venerdì 16. Ilha spinto l’amministrazione comunale ad optare per il rinvio della corsa e alle 17:50 è stata esposta la tradizionale bandiera verde alle trifore del Palazzo Pubblico per avvertire che ilnon avrà luogo. Proprio mentre era in corso il corteo storico l’intensità della pioggia è aumentata. Ecco cosa prevede il regolamento: “In caso di pioggia che si verifichi durante lo sfilamento del Corteo Storico, o che, anche cadendo in precedenza, abbia resa la pista impraticabile o pericolosa, l’Autorità Comunale, udito il parere dei competenti propri uffici, dei Deputati della Festa e dei Capitani delle Contrade partecipanti alla corsa, ha facoltà di rimandare ilal giorno successivo e di rinviarlo ulteriormente, se ciò fosse reso necessario dal permanere delle avverse condizioni atmosferiche.