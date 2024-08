Miranda al Bologna l' oro olimpico è carico | Voglio un' annata speciale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 - L’oro di Olivares. La città natale di Juandista 1732 chilometri da Parigi, laddove appena sei giorni fa gli veniva messa al collo la medaglia più prestigiosa dei Giochi Olimpici, dopo aver sconfitto con la sua Spagna in finale 5-3 i padroni di casa della Francia. Qualche ora di riposo, poi l’arrivo a, già pronto per una nuova sfida. “Il primo impatto è stato decisamente positivo: sono rimasto piacevolmente sorpreso dai ragazzi e dal gruppo – ha dichiarato l’ex terzino del Betis Siviglia, suo ultimo club d’appartenenza prima di approdare sotto le Due torri -. Già in poco tempo ho capito che qui si può lavorare bene, ho delle belle sensazioni. Ci tengo a ringraziare Marco Di Vaio e tutta la dirigenza per avermi voluto fortemente qui a. Sonoso di scendere in campo e portare a casa i primi tre punti”.