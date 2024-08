Maduro caccia le Ong dal Venezuela e chiude i Social FdI | la sinistra italiana batta un colpo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 16 agosto 2024) Clamoroso giro di vite del regime di, passato nel silenzio assordante dell’opposizione nostrana (dal Pd al M5s): il dittatore rosso ha disposto lata anche delle Ong. L’Assemblea nazionale del, il parlamento ampiamente controllato dalle forze governative, dopo le elezioni farsa che hanno confermato, ha infatti approvato all’unanimità una legge che disciplina l’attività e la permanenza in vita delle organizzazioni non governative e delle organizzazionii. La legge che obbliga le Ong a dipendere dal governono Il provvedimento (“Legge per il controllo, regolarizzazione, attuazione e finanziamento delle ong e organizzazionii”) obbliga le entità a iscriversi a un registro creato dal ministero dell’Interno e a presentare una relazione sulle fonti di finanziamento, specificando soprattutto se di origine nazionale o straniera.