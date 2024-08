LIVE MotoGP GP Austria 2024 in DIRETTA | Morbidelli comanda le PL 3 Bagnaia bene le KTM

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.06 Di nuovo tutti in pista.è in azione assieme a Martin e Marquez. 11.05 Attenzione, cade di nuovo Aleix Espargarò! Lo spagnolo finisce nuovamente nella ghiaia in ingresso della chicane. Pilota disperato per l’errore ma, fortunatamente, tutto ok allo fisico. 11.03 Al momentoin 1:29.872 con 72 millesimi su Pol Espargarò e 92 su. Quarto Binder a 364, quinto Acosta 411, sesto Vinales a 428, quindi Martin settimo a 502. 11.01 Bastianini sale in decima posizione a 738 millesimi da. Per il resto tutti fermi ai box. 11.00 Molti piloti tornano ai box dopo il primo run. Rimane in azione Vinales su tempi alti, mentre Bastianini inizia a spingere. Bezzecchi finisce nella ghiaia. 10.59prosegue nel suo lavoro ma su tempi alti e rimane terzo a 92 millesimi da