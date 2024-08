LIVE ? Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 agosto 2024)protagonista delladi, prima partita della Serie A 2024-25. L’allenatore risponde alle domande dei giornalisti presenti, a partire dalle ore 14. Seguila insieme a noi di-News.it.DI– PREMI F5 O RICARICA L’APP PER AGGIORNARE LA DIRETTA 13.45 Un quarto d’ora all’inizio delladi Simonedi, prima giornata di Serie A. Il tecnico presenterà la prima partita dei campioni d’Italia, in programma domani alle 18.30 allo stadio Marassi.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (indi) ©-News.