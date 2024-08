Le campionesse non ci sono più | dramma-Stanghette a Reazione a Catena perché hanno lasciato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) La puntata di Ferragosto di- il programma campione di ascolti condotto da Pino Insegno su Rai 1 - ha riservato una sorpresa inaspettata ai telespettatori. Le, lein carica, non erano presenti in studio. E il conduttore ha chiosato: "Le nostrenon cipiù," ha detto, aggiungendo che il trio ha dovuto abbandonare il gioco dopo sette puntate per motivi di lavoro. Al loro posto,entrate in scena due nuove squadre: Le Scrocchiarelle, formate da Erica, Roberta e Alessandra di Verona, e I Mezzi Marinai, composti da Matteo, Anna e Giosuè provenienti da Procida. È stata proprio la squadra de I Mezzi Marinai a brillare nella gara, riuscendo a conquistare la vittoria nell'Intesa Vincente con 7 parole corrette, guadagnandosi così l'accesso all'Ultimacon un montepremi iniziale di 124mila euro.