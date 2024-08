La Juventus continua a stringere la corda e a ‘cancellare’ Chiesa dalla mappa

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 16 agosto 2024) 2024-08-16 16:51:18 Ecco quanto riportato poco fa,Spagna, precisamente su Marca: El matrimonio tra laTorino e Federicosembra condannato al divorzio entro il prossimo 31 agosto. Almeno questa è l’intenzione del club e di Thiago Motta ha deciso di ‘eliminarlo’, separandolo dagli allenamenti della Vecchia Signora appena tre giornate dopo aver esordito contro il Como del Cesc in Serie A. Il 3 agosto, È stato proprio Motta a fare il primo passo, lasciandofuori dai convocati per l’amichevole contro il Brest cercando di forzare un’uscita il prima possibile. Entrò così a far parte di un lungo elenco di rigetti in cui figuravano anche Wojciech Szczesny, Weston McKennie, Mattia De Sciglio, Arthur Melo, Filip Kostic, Danile Rugani e Nicolusi Caviglia.