Intelligenza artificiale nelle aule | la scuola deve educare o controllare?

(Di venerdì 16 agosto 2024) Francesco Greco è noto per il suo ruolo nel pool di Mani Pulite negli anni ’90. Tuttavia, le sue recenti iniziative come nuovo consigliere per la legalità del sindaco di Roma suscitano preoccupazioni, soprattutto per il potenziale uso dell’(AI) nella sorveglianza urbana. Greco ha proposto un vasto sistema di videosorveglianza per Roma, con 15.000 telecamere gestite dall’. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza, ma l’uso dell’AI trasforma il sistema in un meccanismo di controllo sociale pervasivo. La sorveglianza con videocamere è limitata dalla capacità umana di analizzare i dati raccolti senza l’AI. L’rende possibile una sorveglianza su scala massiva, monitorando ogni angolo della città in tempo reale e identificando potenziali minacce o comportamenti sospetti con precisione.