Immigrazione se anche l' agenzia Onu promuove l' Italia | meno sbarchi e più soccorsi

(Di venerdì 16 agosto 2024) Non ci sono solo i dati di Frontex a mettere in risalto la svolta nelle politiche migratorie dell'da noi,partenze dall'Africa grazie agli accordi voluti e sottoscritti dal nostro governo con i paesi di provenienza. È il segno di un cambiamento. Non solo. Dal Viminale arriva un altro segnale in linea con i tempi. Sembra passato un secolo dalle polemiche sui centri da realizzare in Albania. Ora è la stessadelle Nazioni Unite per i rifugiati a trovare porte aperte da Roma per i propri controlli di competenza. E domani arriverà l'ong Humanity a Genova con il suo carico di migranti, mentre una settantina ne sono stati salvati in Calabria dalla Guardia Costiera. Insomma, il nostro paese è con le carte in regola sull'. Senza cedimenti, macon umanità.