Guida alla Serie A per parlare di calcio da vero Pro

(Di venerdì 16 agosto 2024) Stiamo guardando proprio voi, che durante le Olimpiadi buttavate un occhio sul telefono: dove potrebbe giocare in una difesa a tre quel terzino uzbeko che piace alna? Dovrei sborsare un bel po' di fantamilioni per quel centrocampista del Como per fare un figurone con i miei amici al Fanta? Ma sopratutto, quando ricomincia questa benedettaA? Amici, è il vostro momento. Nel weekend il digiuno da campionato termina ufficialmente: è di nuovo tempo diA, con le sue storie e i suoi protagonisti, start di una stagione che si preannuncia lunghissima, tra super Champions, Mondiale per club in estate e ammennicoli vari. È agosto ma non è piùd'agosto, si comincia a fare sul serio: i primi punti sono in palio in questa torrida settimana. Da dove si parte? Ve lo diciamo subito.