George Clooney manda affan*ulo Quentin Tarantino

(Di venerdì 16 agosto 2024) Scontro tra star nel tempio del cinema: Hollywood. Anche se, secondo“non è una star del cinema”. Un affondo a cui l’attore statunitense ha reagitondo letteralmenteil regista. In un’intervista rilasciata a GQ insieme a Brad Pitt per il lancio del nuovo film Wolfs – Lupi solitari di Jon Watts (sarà presentato a settembre alla Mostra del Cinema di Venezia),ha ammesso una certa irritazione nei confronti diha detto delle cose su di me di recente, quindi sono un po’ irritato da lui. Ha fatto un’intervista in cui nominava le star del cinema, e stava parlando di Pitt e di qualcun altro, e poi l’intervistatore fa: ‘Beh, e?’. E lui: ‘Non è una star del cinema‘. E poi ha letteralmente detto qualcosa del tipo: ‘Nominami un film dal millennio in poi’.