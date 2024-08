Ferragosto | controlli in mare oltre 50 natanti sanzionati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

duecento (208) trae imbarcazioni controllate, di cui 50per violazione del codice della navigazione e uno sottoposto a sequestro. In più 145 persone controllate, di cui 19 sottoposte anche ai test etilometrici. Sono i numeri dei servizi di controllo interforze aeffettuati nel corso della giornata di ieri. Sono stati svolti, in attuazione di quanto pianificato in seno al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, serrati servizi di controllo anel golfo di Napoli, nella fascia costiera e nello specchio acqueo delle isole da parte della Capitaneria di Porto, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Metropolitana.