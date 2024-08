Ecco le modifiche alla viabilità e sicurezza per gli eventi di Marenia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 agosto 2024) Pisa, 16 agosto 2024 - In programma quattro serate di musica a “– Non solo Mare”, la rassegna estiva che si svolge a Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone. Dal 18 al 21 agosto sul palco di piazza delle Baleari a Marina di Pisa Colapesce Dimartino, i Dire Straits Legacy, il talent show de La Nazione “Notti di Talento” e i Santi Francesi, per il cartellone di “Agosto in musica”. In previsione deglisono stati adottati dei provvedimenti temporanei die sosta dal 18 al 22 agosto prossimi, dalle ore 19.00 alle ore 01.00. Previste anche misure per garantire ladi pubblico e operatori.Lae la sosta sono modificate secondo le seguenti modalità, dal 18 al 22 agosto compreso:Piazza delle Baleari: divieto di transito su tutta la piazza, compresi i braccetti che si immettono in via Crosio e in via Repubblica Pisana (20.00-01.00).