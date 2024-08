Atalanta ora si volta pagina | lunedì a Lecce il primo impegno in campionato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 16 agosto 2024) C’è un mercato ancora in pieno fermento in mezzo ad una parentesi che si chiude ed una nuova che si riapre. Negli ultimi 85 giorni l’ha pensato a festeggiare l’Europa League conquistata a Dublino e poi ha vissuto una missione ‘Real’ nel tentativo di battere il Madrid in Supercoppa. Impresa non riuscita, ma l’orgoglio di averci provato con le proprie idee resta intatto. E proprio da qui la Dea riparte verso una nuova avventura:, 19 agosto ore 18.30, al Via del Mare diinizia la Serie A 2024/25. Sarà la prima di tre trasferte con cui parte ilnerazzurro: poi ci sarà Torino sponda granata (domenica 25 alle 18.30) e per chiudere il trittico venerdì 30 alle 20.45 si gioca contro l’Inter. Poi, finalmente, dopo la pausa nazionali anche il Gewiss Stadium tornerà a spalancare le sue porte. In una nuova veste. Una per, però.