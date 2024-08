Quando inizia Pomeriggio 5? Via Simona Branchetti torna Myrta Merlino

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 15 agosto 2024) Dopo una lunga pausa estivata il 14 giugno scorso,è pronta are in diretta televisiva con una nuova edizione diCinque:? Il programma di infotainment di Canale 5, che ha visto un record di 200 puntate nella stagione passata mai registrate prima d'ora, ricomincerà lunedì 2 settembre 2024. Questa sarà la seconda stagione conalla conduzione, dopo aver sostituito Barbara d'Urso, cacciata da Mediaset, l'anno scorso. L'ultima stagione diCinque è stata caratterizzata da numerosi cambiamenti. La regia ha visto alternarsi ben quattro registi, un'instabilità che non si era mai verificata nelle stagioni precedenti.ha avuto sei giorni di assenza (mai successo con Barbara d'Urso in 15 anni di conduzione), durante i quali è stata sostituita da Giuseppe Brindisi, un evento raro rispetto ai precedenti conduttori.