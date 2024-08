Primo squillo dei Leoni La Rondinella cade 3-0

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il Poggibonsi supera in amichevole laMarzocco con il punteggio di 3-0. Per la statistica è ilsuccesso precampionato della squadra di Stefano Calderini. Un acquazzone poco dopo le 17 costringe il direttore di gara alla sospensione temporanea. Per un quarto d’ora non si gioca e dopo lo stop tutto riprende. Poggibonsi in vantaggio su autorete e capace di arrotondare con Fracassini. Acpoi il fattaccio: Lorenzi di Pistoia giudica da espulsione un intervento al limite dell’area di Cecconi, che proprio ieri era all’esordio stagionale. Poggibonsi in dieci: a niente valgono le rimostranze di parte giallorossa dagli spalti dello Stefano Lotti e anche dalla panchina.