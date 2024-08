Inala gas esilerante il Tottenham sospende Bissouma

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 15 agosto 2024) AGI - Il centrocampista Yvesè stato sospeso daldopo che aveva postato sui social un video in cuiva gas esilarante. Il tecnico degli Spurs, Ange Postecoglou, ha rivelato che il 27enne della Costa d'Avorio salterà la prima di campionato a Leicester, lunedì sera. Le immagini hanno mostratocheva da un palloncino il protossido di azoto, il gas esilarante che in Inghilterra è ribattezzato "hippy crack". Nonostante sia piuttosto diffuso tra i giovani, in Gran Bretagna il suo utilizzo per scopi ricreativi è reato dal 2023 con pene fino a due anni di carcere perché può danneggiare il sistema nervoso e causare problemi cerebrali, allucinazioni e depressione. Postecoglu ha spiegato che il suo calciatore "ha sbagliato" e "deve ricostruire un rapporto di fiducia con lo staff tecnico e i compagni".