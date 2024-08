Il cambiamento climatico è gender | Donne e persone non binarie sono colpite in modo sproporzionato quando ci sono disastri meteorologici ecco perché

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Inondazioni, incendi, frane, ma anche temporali con grandinate e venti fortissimi,tutti eventiestremi e purtroppo sempre più frequenti, che non si limitano a mietere vittime:pure costosi e, soprattutto nelle aree rurali e più povere, particolarmente impattanti per lee le identità non. Solo per i primi sei mesi dell’anno, il gruppo riassicurativo Swiss Re – leader mondiale nell’ambito assicurativo e riassicurativo – ha stimato a 120 miliardi di dollari i costi per i danni causati dagli eventiestremi: una crescita su scala globale del 62% rispetto alla media dell’ultimo decennio. In particolare, e sempre rispetto all’ultimo decennio, nel primo semestre di quest’annoaumentati dell’87% i danni provocati dalle tempeste connettive, cioè quei temporali sempre più frequenti accompagnati da trombe d’aria e grandinate.