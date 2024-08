Emily in Paris 4 | Lily Collins è una sfasciafamiglie virale nei primi 5 minuti della serie

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 15 agosto 2024)in4:è unaneiÈ tempo di allacciarsi le cinture per assistere a una triade di canoodling, caos e carneficine certificate nella quarta stagione diin, prima parte. In pieno stile Netflix , il colosso dello streaming ha rilasciato icinquedel primo episodio a pochi giorni dall’uscita ufficiale e i fan dello show saranno sicuramente soddisfatti. Dopo tre stagioni di innegabili marachelle da parte diCooper (), l’americana preferita da tutti all’estero, tutto ha raggiunto il culmine alla fine dell’ultima puntata. In un finale incasinato, Camille (Camille Razat) e Gabriel (Lucas Bravo), fiamma difin dal primo giorno, hanno deciso di celebrare un matrimonio fuori dagli schemi durante la loro festa di fidanzamento (sì, davvero).