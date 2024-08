Emanuela Orlandi gli audio esclusivi | Vogliamo trattare con il Papa Una prova che la ragazza è viva? Questo lo dice lei ora La telefonata dell’ultimatum

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) La scomparsa diè uno dei misteri più oscuri e complessi del nostro Paese. Mentre ci sono tre inchieste aperte per far luce sul caso della 15enne vaticana scomparsa nel 1983, proponiamo una ricostruzione accurata delle prime fasi della vicenda, condell’epoca concessi a FqMagazine in esclusiva da Pietro. L’ultimatum Il 17 luglio del 1983Giovanni Paolo II, dalla residenza estiva di Castelgandolfo, lancia, per la terza domenica di seguito, un appello per. La Polizia non riesce a incastrare l’Amerikano ma alla 16esimasmantella quasi tutte le cabine telefoniche di Roma nel tentativo di incastrarlo per circoscrivere le sue possibilità. Quando telefona da un bar di Porta Pinciana, gli agenti sono pronti a catturarlo ma restano imbottigliati nel traffico, vedono un uomo uscire da una cabina ma non riescono a catturarlo.