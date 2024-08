Chi era Gena Rowlands attrice simbolo del cinema di John Cassavetes

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 15 agosto 2024)è stata una delle più grandi attrici della sua generazione. Ha legato il suo nome alunico di, suo compagno di vita dal ’54 all’89, anno della morte del cineasta. Non era solo una musa, ma parte integrante di un mondo in cui vita e arte si fondevano. Nel corso della sua carriera è stata nominata 2 volte al Premio Oscar, per Una moglie e Gloria, ottenendo nel 2016 quello alla carriera. A lei, Bette Davis e Romy Schneider, Pedro Almodóvar ha dedicato Tutto su mia madre. Virginia Cathryn, questo il suo vero nome, nasce a Madison il 19 giugno 1930 in una ricca famiglia borghese. A nove anni si trasferisce a Washington, dove il padre è deputato. Inizia a studiare recitazione da giovanissima a New York, muovendo i primi passi a Broadway. Sul finire degli anni ’50 “sbarca” a Hollywood, dove recita in pellicole “classiche”.