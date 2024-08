Blake Lively sceglie il vintage ma indossato da Britney Spears

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 15 agosto 2024)rende omaggio aindossando l’iconico abito Versace che la popstar sfoggiò a Milano nel 2002. Non è la prima volta cheVersace sul red carpet. Basti pensare al risultato eccellente sul red carpet del Met Gala 2022, quando l’attrice ha sfoggiato un abito double-face che strizzava l’occhio ai colori della statua della libertà per rendersi conto che la moda è di fondamentale importanza per la star di Gossip Girl. E, impegnata con il press tour di It Ends With Us. Siamo noi a dire basta, ha deciso di rendere omaggio anche ando un abitodi Atelier Versace che la popstar hacirca vent’anni fa.