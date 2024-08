Beach volley Europei 2024 | Orsi Toth Bianchi raggiungono Gottardi Menegatti agli ottavi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 agosto 2024) Sono due le coppie italianedi finale del tabellone femminile deglidi. A, che da favorite avevano vinto il proprio girone accedendo direttamente al turno riservato alle migliori 16 coppie, si è aggiunta quest’oggi anche la coppia. Il duo azzurro, che invece era stato costretto a una fatica in più, ha superato ques’oggi i sedecisimi al tie-break decisivo: una vittoria in rimonta, arrivata con il punteggio di 2-1 (18-21, 21-19, 15-9) per le azzurre sulle tedesche Schieder/Borger. Domani affronteranno le svizzere Vergé/Dépré, mentre perci sarano le finlandesi Ahtiaienen/Lahti.