Aspettando il reality | le tre storie più belle nate nella Casa del Grande Fratello Vip

(Di giovedì 15 agosto 2024) Iltra poco aprirà i battenti. In attesa delfacciamo un passo indietroe riviviamo le tred’amore piùdel GF Ormai si sa: Alfonso Signorini è il Cupido per i suoi vipponi. Tre, solo per citarne alcune, sono led’amore a lieto finedurante il. Ci riferiamo a Cecilia e Ignazio Moser, che proprio a giugno – dopo una lunga convivenza – si sono sposati e adesso pensano ad allargare la famiglia e chi la famiglia sta già allargandola: è il caso di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, chesi sono innamorati e adesso aspettano la loro bambina che nascerà a settembre. Ma c’è pure una terza bellissima coppia nata al GF Vip 5, quella formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Come non ricordare il famoso primo bacio sotto al vischio per i Prelemi scambiato il 26 dicembre di tre anni fa.