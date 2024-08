Anime Remake | quando i miti del passato vengono ricreati

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 15 agosto 2024) Neanche la fiorente industria dell'animazione giapponese si sottrae alla pratica del. Da Goldrake a Lady Oscar, da Lamù a Fullmetal Alchemist fino a One Piece, scopriamo le ragioni dietro la scelta di riproporre in versione moderna le seriepiù famose. Dalla fine degli anni '70 compare sugli schermi delle televisioni italiane un nuovo tipo di prodotto: i cartoni animati giapponesi. Si tratta di serie composte da episodi di una mezzoretta l'uno e molto diversi, per temi e stile, dai cartoons occidentali (americani, principalmente, ma anche francesi o italiani) a cui il pubblico era abituato fino a quel momento.