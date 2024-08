Vuelle Maggioli e l’A2 | Identità e tecnica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Se c’è un pesarese che conosce la serie A2 con esperienza sul campo questo è Michele, incoronato per tre volte mvp del campionato in cui ha militato per oltre un decennio. Il pivottone pesarese, che ha appeso le scarpe al chiodo sei anni fa, concorda con il ’vate’ Bianchini che sostiene si tratti di una lega che farà divertire i tifosi. "La vedo come Valerio. Sono anni che dico cheè piùdella serie A, anche per forza di cose: il minor atletismo spinge i giocatori ad usaree tattica per farsi valere. In più, ci sono tantissimi italiani che portano in campo quei valori che si legano a una grossa fetta di pubblico, così si crea un’che si è un po’ persa al piano di sopra: scommetto che se chiedessi a un tifoso pesarese di dirmi chi era il play dellacinque anni fa, sui due piedi non saprebbe rispondermi".