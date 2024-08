Truffati due anziani | si fingono tecnici rubati diecimila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Altopascio (Lucca), 14 agosto 2024 – Si sono presentati alla porta sostenendo che c’era una grave forma di inquinamento dell’acquedotto, con la presenza di mercurio. Ovviamente era tutto falso. Hanno scelto come vittime due, marito e moglie, che purtroppo sono statiper circa 10 mila, tra oro e denaro. E’ accaduto tra Altopascio e la frazione di Spianate (omettiamo i particolari per non rendere riconoscibili le vittime) con la solita tecnica, ormai collaudata. Due individui hanno suonato all’abitazione indossando una tuta con pettorina arancione. Parlavano molto veloce e i due nonni sono rimasti frastornati, è comprensibile.