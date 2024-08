Spagnulo a casa scatta la rabbia in paese | Hanno ucciso di nuovo Antonio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Spinetoli (Ascoli), 14 agosto 2024 – Giuseppe, condannato all’ergastolo insieme alla moglie Francesca Angiulli per averCianfrone in un agguato lungo la pista ciclopedonale di San Pio X, a Spinetoli (Ascoli), il 3 giugno del 2020, è tornato a. Nonostante la condanna all’ergastolo, il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia ha deciso di concedere i domiciliari, per motivi di salute. La notizia è piombata a Spinetoli scuotendo la piccola comunità dal torpore della calda estate. Una comunità sotto choc, a indignarsi sono i familiari, che non si danno pace, ma anche i spinetolesi sono fortemente perplessi e preoccupati. A parlare è la sorella di Cianfrone. Francesca, come sta? “dimio fratello e la sua famiglia. Qui sembra quasi che si diano più attenzioni e garanzie ai chi fa del male, piuttosto che alle vittime e ai loro familiari.